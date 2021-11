El arquitecto inglés David Chipperfield ha presentado este miércoles en Sada la nueva línea de productos de Sargadelos que él mismo ha diseñado, el conjunto "Rede", compuesto por siete piezas, informa la compañía.

Una ensaladera, dos platos -uno grande de 24,5 centímetros y otro más pequeño de 18-, un bol alto, un bol bajo, un vaso/taza y un florero esférico -cuya forma supone un guiño a las antiguas boyas de cristal cubiertas de red-, son las unidades que componen esta colección.

Se presenta en cuatro colores: el blanco puro propio de la porcelana, el azul cobalto, un rosa teja y un inusual amarillo mostaza. Su comercialización será por piezas individuales para que así cada cliente pueda componer su propio conjunto.

Esta colaboración nace, subrayan desde Sargadelos, del profundo cariño que el artista londinense le profesa a Galicia, relación que surgió hace ya más de treinta años cuando él y su familia decidieron pasar sus vacaciones de verano en Corrubedo, y en donde establecieron desde entonces su segunda residencia.

"Me encanta lo directo de Galicia, todo es lo que es, tanto lo bueno como lo malo. No está empaquetado ni presentado, es muy crudo y expuesto, y muy directo. Al igual que la comida, no hay fantasías ni aspiraciones. Es un lugar en el que la vida ha sido dura y que ha moldeado el respeto de la gente por la tierra y el mar", ha expresado Chipperfield.

Asimismo, ha explicado que escogió trabajar en relieve por "una serie de referencias", como la idea de la red de pesca, pero también "una alusión a la decoración tradicional de la cerámica japonesa".

Se trata de una colección que emplea la presencia de una retícula geométrica exterior como su elemento constructivo principal. Inspirada en las redes tradicionales de pesca, esta retícula varía ligeramente su morfología para adaptarse a las distintas superficies volumétricas sobre las que se aplica.