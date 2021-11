Un juez apremia a Betanzos a actuar ante las filtraciones que sufre una casa desde 2005. Es el titular de una información publicada por este diario el 31 de agosto de 2019. Transcurridos más de dos años, las fecales continúan invadiendo esta vivienda de Camiño da Estación a pesar de que el juzgado instó ya en junio de 2019 al Concello a presentar en 30 días un plan de actuación y a reparar la red de saneamiento en el plazo máximo de 180 días para que no se registrasen más filtraciones.

Superado ampliamente este plazo, los propietarios de esta casa siguen a la espera de las obras. “Hemos pedido la ejecución de la sentencia un lote de veces, presentado denuncias ante la Guardia Civil, la Policía Local... ”, denuncia Enrique del Río Noguerol, padre del exconcejal del BNG, que presentó varios escritos a la Valedora do Pobo y que está convencido de que detrás de esta “desidia” hay motivaciones políticas : “Como las fecales van para Enrique del Río les da por saco”, critica.

Las filtraciones a esta casa no solo suponen un problema de salubridad, provocan también daños estructurales. El agua que discurre bajo la edificación ha levantado el suelo del garaje, provocado hendiduras en el pavimento, grietas y desconchados en las paredes. La salubridad es, con todo, lo que más preocupa a Enrique del Río. Critica que su mujer, a tratamiento por un cáncer y que permanece la mayor parte del tiempo en casa por expresa recomendación de las autoridades sanitarias para prevenir un contagio de COVID-19, se ve obligada a soportar unos vertidos de fecales procedentes del polígono, los núcleos de Infesta y los centros asistenciales Pai Menni o el asilo García Irmáns.

El Concello defiende que sacó a licitación el pasado mes las obras para solventar las deficiencias en la red de saneamiento que ocasionan los vertidos. El concejal de Obras, Diego Fernández, lamenta las molestias ocasionadas y atribuye el retraso a la demora de la Xunta a autorizar los trabajos, que afectan a la carretera autonómica AC-540. Según detalla este edil, el Gobierno local optó inicialmente por un proyecto más ambicioso que incluía también la ampliación de aceras y la creación de un camino seguro, pero ante la falta de un compromiso por parte de la Xunta, solicitaron autorización a la Axencia Galega de Infraestruturas para una obra limitada a solventar las deficiencias de la red. El permiso, relata, “tardó muchísimo” y se emitió condicionado a que se repusiese toda la calzada hasta el eje central a pesar de que los trabajos se limitaban al arcén. Este condicionante, explica, obligaba a modificar el proyecto, pero finalmente y tras varias reuniones, el departamento autonómico, accedió a cambiar los requisitos: “El segundo permiso también se demoró mucho”, apunta Fernández, que incide en que la licitación ya está en su fase final y que en breve adjudicarán las obras.

El dueño de la casa no da validez a las explicaciones. Acusa al Ejecutivo de mentir y denuncia que el Concello no solicitó el permiso hasta diciembre de 2020, superado con creces el plazo fijado por el juzgado. Incide en que el Ayuntamiento recurrió en otras averías que afectan a la red del municipio a procedimientos de urgencia para solventar el problema de forma inmediata y recuerda que ya en 2005 realizaron una obra en Camiño da Estación que teóricamente iba a solventar los problemas que no dio resultado.