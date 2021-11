A recuperación e fomento da riqueza do patrimonio musical galego e a difusión dos procesos creativos e de investigación arredor deste proxecto, son os obxetivos do dúo musical Fransy González e Davide Salvado, artistas que levan anos facendo o laborioso traballo de colleitar pezas de música tradicional polas aldeas de Galicia e outras comunidades. O venres en A Laracha e o sábado en Arteixo, darán concertos didácticos.

Este venres ás 18.00 horas Fransy e Davide actuarán no centro comunitario de Caión, con entrada gratuíta ata completar a capacidade máxima da sala.

Ao día seguiente, o sábado 13, o dúo estará ás doce do mediodía no auditorio do centro cívico de Arteixo. A entrada tamén e gratuíta, hai que recoller a invitación antes.

Estos concertos realízanse con motivo da conmemoración, o día 16, do Día do Patrimonio Mundial A Deputación colabora con esta actividade.