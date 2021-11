El presupuesto de Oleiros para el año que viene será el más elevado de su historia, casi cuarenta millones, y entre sus inversiones incluye proyectos estrella como la senda peatonal y ciclista del río de San Pedro, a la que se destinan 1,1 millones, en 2022 (más 795.651 euros en 2023); el campo de fútbol de Mera, con 1,1 millones para su finalización; y sobre todo el multiusos de Bastiagueiro, al que se destinan 1,7 millones en su primera anualidad. Junto a estas grandes obras figuran otras que suelen pasar desapercibidas, con una inversión más pequeña, pero que suelen ser las más importantes para muchos vecinos, al afectarles más directamente. Es el caso, por ejemplo, de la partida de 150.000 euros para construir columbarios en los cementerios municipales de Liáns, Dorneda y Nós.

“Ahora nadie quiere enterrarse, todos quieren quemarse, y hay una demanda muy alta de vecinos, por lo que vamos a construir columbarios, que tendrán su correspondiente llave”, apuntó el alcalde, Ángel García Seoane, en la sesión del pleno de la pasada semana. El regidor ya indicó en varias ocasiones que él no pensaba incinerarse, que era muy clásico para estos asuntos.

Otra pequeña obra en estos presupuestos es la ampliación y mejora del parque infantil de la Casa do Pobo de Lorbé, un entorno con mucho uso vecinal. Hay edificios municipales con las cubiertas en mal estado, que producen filtraciones, y que ahora se repararán con una partida de 100.000 euros: la Casa do Arxentino en Mera (una concesión con hotel y restaurante ), la Casa do Pobo de Iñás y la Casa Silva en Bastiagueiro (que se presta a los jóvenes para fiestas) y la escuela infantil de As Galeras.

El Gobierno local incluso ha habilitado una partida en este presupuesto, de 8.850 euros, para instalar un sistema de control de las colas del público en las oficinas, con una máquina que entregará números y una pantalla para ir comprobando los turnos. El Ejecutivo también prevé ampliar el año que viene la biblioteca central Rialeda de Perillo, adaptando una pérgola, para abrir una sala de lectura. Destina 100.000 euros esta actuación. Para Rialeda va otra pequeña cantidad para pintar la fachada, al igual que se realizará con la Casa Charry (donde se celebran los plenos) y las Casas Agramar y Maianca (en total 150.000 euros).

Señalizar pasos de peatones, reparar el firme de las aceras, renovar contadores de agua, reponer farolas, son otras de las obras discretas. Incluso hay una partida para las tortugas del parque José Martí de Santa Cristina: 10.000 euros para mejorar el sistema de filtrado y limpieza.