La Valedora do Pobo ha requerido información al Ayuntamiento de Cambre, tras no recibir la respuesta solicitada la primera vez, dentro del expediente abierto por una queja presentada por todos los grupos de la oposición. Los partidos denuncian que el alcalde, Óscar García Patiño, mermó el debate, vulneró el derecho a la participación y el Reglamento Orgánico Municipal (ROM) en la convocatoria y el desarrollo del pleno extraordinario convocado, a solicitud de la oposición, para exigir explicaciones y debatir sobre la convocatoria por libre designación de la plaza de jefe de la Policía Local, que no estaba prevista en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).

Los grupos denunciaron que el alcalde impidió que la oposición accediera a una reunión convocada por Patiño con policías locales en el salón de plenos, a pesar de haberlo solicitado por escrito y de que el reglamento prevé esta posibilidad. Explican que no respondió a la solicitud, presentada por registro, y que hizo salir de la estancia a la concejala que asistió, la de Ciudadanos. Aseguran que no se celebró la junta de portavoces que, “con carácter obligatorio”, debe convocarse antes de toda sesión ordinaria y extraordinaria del pleno, según el ROM. Critican que el alcalde agrupó los siete puntos del orden del día planteados en al solicitud del pleno en solo dos, “de modo que tanto las explicaciones de los requeridos miembros del Gobierno local (que pasaron de un mínimo de siete a dos intervenciones) como las intervenciones de los portavoces requirentes (que pasaron de un mínimo de catorce a dos) se vieron enormemente recortadas, con la evidente intención de no dar las debidas explicaciones públicas en el pleno (motivo básico de su solicitud por los grupos de la oposición municipal), y de impedir el debido debate o reducir al mínimo (aún que fuese contraviniendo el propio ROM” las posibilidades de intervención”, detallan en su queja a la Valedora. Los grupos denuncian la “reiterada conducta del alcalde de Cambre que, con argumentos cada vez más torticeros, trata de eliminar el debate y la oposición en el seno del Concello, el pleno municipal, fulminando con su actuación el derecho fundamental a la participación política de aquellos representantes de los ciudadanos que no forman parte del Gobierno municipal”.

La Valedora envió este lunes un requerimiento al Concello, tras no enviar el informe demandado. Le recuerda que mandarlo es “una obligación legal”.