O Concello de Arteixo e a Fundación Rosalía de Castro preparan un programa para celebrar a XXXI edición do certame de narracións breves Manuel Murguía.

Os actos comezarán mañá mércores coa conferencia do historiador e académico, Xosé Luís Axeitos, co título de Murguía: de Arteixo a pedra fundacional do galeguismo. 110 anos da súa Historia de Galicia. Realizarase no instituto Manuel Murguía e estará dirixida ao alumnado de terceiro da ESO e primeiro de Bacharelato.

O día 29 deste mes, realizarase a plantación dunha filla da Figueira de Rosalía (árbore monumental e senlleira dos tempos de Rosalía) no entorno do centro cívico Cultural da capital municipal.

Outro dos actos programados para o mesmo día é a presentación dos libros Cartas a Murguía (1886-1923) e IV Correspondencia da familia Murguía-Castro e outras cartas de Xosé Luís Axeitos e Xosé Ramón Barreiro, coa presenza de Axeitos e do presidente da Fundación Rosalía de Castro, Anxo Angueira. No mesmo acto, terá lugar unha doazón de 25 exemplares dos devanditos libros ao Concello de Arteixo.

Finalizará o evento coa presentación das bases da convocatoria da 31 edición.