El conductor de un camión ha resultado herido en un aparatoso accidente de tráfico ocurrido esta mañana en Gandarío (Bergondo) al chocar un turismo con un camión que acabó empotrándose contra dos vehículos aparcados junto a una terraza que resultó dañada aunque por fortuna estaba vacía en el momento del accidente. El ocupante --o los ocupantes-- del turismo que presuntamente causó el accidente al saltarse una señal de STOP e impactar contra el camión, se dieron a la fuga y abandonaron el vehículo, un Renault Megane, en el lugar del siniestro, según informan fuentes de los servicios de emergencias desplazados al lugar del siniestro.

El accidente ha ocurrido hoy alrededor de las 11.39 horas en la intersección de la AC-162 con la CP-0807, donde se encuentra el bar Salorio. Al parecer, el Renault, que circulaba por la CP-0807, no respetó una señal de STOP y acabó impactando con un camión que circulaba por la AC-162 en sentido Sada. El impacto provocó que el camión chocase contra una furgoneta y un turismo aparcados junto a la terraza de un establecimiento hostelero, el bar Salorio, cuya terraza resultó afectada aunque por suerte no había ninguna persona, por lo que no hubo daños personales al margen del camionero herido, que evacuado en ambulancia. Además, a consecuencia del impacto también se vio afectada la marquesina de una parada de bus situada en el lugar del accidente.

Los ocupantes del turismo que presuntamente ocasionó el accidente al saltarse la señal no permanecieron en el lugar.

El aparatoso accidente desencadenó un importante despliegue de efectivos de emergencias, pues al lugar se desplazaron Protección Civil de Bergondo, Policía Local, Guardia Civil y Bomberos del parque comarcal de Betanzos, además de personal del 061.

Al filo de las 13.00 horas permanece cortado el carril de circulación de Sada-Bergondo , desde la rotonda de la playa de Gandarío hasta el bar Salorio.