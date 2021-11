Tras la manifestación de los vecinos del núcleo de O Couto el pasado lunes para reclamar más seguridad vial en la carretera AC-173 a su paso por este núcleo de Dorneda, la Consellería de Infraestruturas señaló ayer que la Xunta está “evaluando la posibilidad de adopción de medidas que contribuyan al paso seguro de viandantes, en situaciones como las paradas de autobús, medidas que pueden ser distintas a la habilitación de un paso de peatones como tal”.

Los residentes reclamaron pasos de peatones ante dos de las tres paradas de bus que existen en este tramo de poco más de un kilómetro, debido a la dificultad de cruzar la vía con niños, y también los mayores, por la alta densidad de tráfico existente y sobre todo por las elevadas velocidades, al ser un tramo donde se permite circular hasta setenta kilómetros por hora.

La consellería señaló que el del núcleo de O Couto “no es un caso aislado”, y por eso está buscando soluciones, que no serían necesariamente pasos de peatones sino actuaciones para “favorecer paradas seguras, infraestructuras seguras y accesibles, a través de actuaciones integrales que supondrán mejorar el acceso al transporte público”, como instalar iluminación.

Infraestruturas no precisó más datos sobre qué actuación se plantearía para que los vecinos y escolares puedan cruzar con seguridad a la parada de bus. Sí subrayó que en el caso de esta carretera, en este tramo, los técnicos realizaron un informe que “no autorizó la disposición del paso” peatonal porque los conductores, al haber pocas casas al borde de la carretera y ser muy ancha, con senda y carril bici, los conductores “no perciben que estén en un tramo urbano” y por lo tanto no bajan la velocidad y si hay un paso de peatones puede que no frenen a tiempo.

La Xunta recordó que está comprobado que los atropellos en pasos de peatones son frecuentes por exceso de confianza, al dar el paso con prioridad para el viandante “una falsa sensación de seguridad”, mientras el conductor no percibe estar en zona urbana.

El Ejecutivo gallego también apuntó que “no tendría problema en cambiar de titularidad” este tramo de carretera, al igual que hizo recientemente con el tramo urbano del centro de Santa Cruz, y transferirlo a favor del Ayuntamiento de Oleiros. De esta forma, asegura, el Concello podría gestionar las medidas de seguridad vial “de acuerdo con su criterio”.

Precisa que la disposición de pasos de peatones con prioridad en las carreteras “sigue criterios objetivos de seguridad” y cuando se instala uno siempre se mira que sea una solución y no un problema, teniendo en cuenta las características de la vía y del lugar.

La Xunta recalcó que si no se dan las condiciones adecuadas de seguridad en una carretera y el conductor no percibe que está en zona urbana, puede aumentar el riesgo para el peatón. Agregó que para poner un paso peatonal se pide que sea un tramo urbano, con velocidad limitada a 50 kilómetros sin permitir adelantamiento, con visibilidad mínima, que haya aceras, que se restrinja el aparcamiento al borde de la vía diez metros antes del paso peatonal y que dicho paso tenga iluminación.

En el caso de O Couto, hay acera de sobre, hay paradas con marquesina y sin aparcamiento para coches en ese tramo y es una larga recta con mucha visibilidad. Es decir, reúne todos los requisitos para poner pasos de peatones, salvo la velocidad, que está a 70.

El Gobierno local de Oleiros, en un comunicado enviado ayer, demandó a la Xunta “inversiones” para aumentar la seguridad en las vías autonómicas que atraviesan el municipio y reclamó pasos peatonales en Dorneda como piden los vecinos de forma “urgente”.