La asociación SOS Patrimonio Monte do Gato Seselle ha encargado un informe pericial sobre las viviendas que se encuentran dentro del radio de afección de los siete aerogeneradores previstos en el parque eólico Seselle. Y las conclusiones han disparado las alertas de los residentes en esta aldea de Oza-Cesuras.

Según el informe redactado por el ingeniero técnico Marco Ferreiro, 16 de las viviendas se encuentran a menos de 500 metros de los molinos proyectados por Galenergy. La distancia en estos casos oscila entre los 482 y los 272 metros. Tres de las viviendas se ubican a menos de 300 metros de los aerogeneradores.

La plataforma de afectados denuncia que varias de estas casas se encuentran agrupadas pero que no tienen el reconocimiento de núcleo, por lo que quedan excluidas de la norma que obliga a alejar los molinos un mínimo de 500 metros, “ya de por sí insuficiente”. El colectivo hizo públicos ayer las conclusiones de este informe pericial y avanzó que presentará el documento “ante todos los organismos competentes para tratar de corregir esta grave deficiencia”. “La ley no defiende los intereses de los vecinos como corresponde”, critican desde la asociación en un comunicado.

La Xunta sometió a información pública el proyecto del parque eólico Seselle en noviembre de 2020. Se trata de un parque con siete aerogeneradores y una potencia de 35 megavatios. Este parque es uno de los seis proyectados en el entorno de Monte do Gato por Galenergy y Greenalia, que suman en total cuarenta aerogeneradores. El Gobierno gallego todavía no ha contestado a las alegaciones de ninguno de estos proyectos.

As Brañas do Deo, al Parlamento

El pleno Parlamento debatirá el martes una iniciativa del BNG para incluir As Brañas do Deo en la Rede Natura. La proposición llega al Parlamento más de una década después de que el Gobierno gallego propusiese su inclusión, aún pendiente a pesar de que los técnicos autonómicos han emitido informes en los que alertan de la degradación de los ecosistemas de este humedal, que acoge hábitats prioritarios que la UE ordena preservar. La Consellería de Medio Ambiente declinó responder a las preguntas de este diario sobre los plazos para aprobar la propuesta de ampliación de la Rede Natura. La diputada del BNG Mercedes Queixas reclamará el martes la preservación de As Brañas, amenazadas ahora por los proyectos eólicos de Monte do Gato y otro de plantación de eucaliptos.