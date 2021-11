El Concello de Betanzos ha sacado a concurso público los trabajos para sustituir 663 luminarias del alumbrado público y 22 centros de mando de las parroquias de San Martiño de Tiobre, Santiago de Betanzos, San Pedro das Viñas y Santa María de Pontellas. Con esta actuación, según señala el Concello, se disminuirá la potencia en los puntos de luz de tal modo que se logrará un ahorro estimado de un 58,85% en el consumo.

El presupuesto que destina el Gobierno local a esta actuación es de 599.765 euros (se financia con una subvención que ha concedido el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE) al Ayuntamiento) y el plazo de ejecución es de seis meses.

Los trabajos previstos son la sustitución de luminarias por otras con tecnología LED, el cambio de centros de mando y la reforma de la instalación eléctrica.

El proyecto recoge que se ha detectado que hay once centros de mando que están en mal estado, 1 que está bien pero carece de protección contra sobretensiones permanentes o transitorias y otros que están en buen estado. Además, se ha constatado que las luminarias a sustituir no cumplen con el Reglamento de Eficiencia Energética en las instalaciones de alumbrado exterior y que la calificación energética de las distintas instalaciones es deficiente no alcanzando en ningún caso el nivel óptimo de consumo.