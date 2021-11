En Arteixo existe una tradición que tiene lugar el sábado anterior a Nochebuena desde 1992 y que solo el COVID pudo suspender: la Feira do Galo. Este año, tras la cancelación de la edición anterior por la crisis sanitaria, regresa con fuerza. Será en la mañana del 18 de diciembre en la plaza del Balneario. El Concello confirmó que el encargado de dar el pregón será el actor gallego Luis Zahera y que la jornada estará amenizada por pasacalles a cargo de Triskell.

La feria arrancará a las 10.00 horas, momento en que los curiosos podrán acercarse a ver a los animales. El jurado escogerá los mejores ejemplares a lo largo de la mañana. A partir de las 10.30 horas, la banda de música Triskell hará acto de presencia para amenizar la jornada. El pregón de Luis Zahera será a las 13.00 horas y la entrega de premios está prevista a las 13.30 horas.

La primera edición de la Feira do Galo se celebró el 19 de diciembre de 1992 y desde entonces se ha convertido en una de las tradiciones que más ha perdurado en el tiempo en el municipio. Solo una vez no se pudo celebrar y fue el pasado año, cuando el Concello decidió cancelarla ante la difícil situación sanitaria derivada de la pandemia del COVID. El otro momento más complicado que vivió esta fiesta se produjo en 2005, cuando el Gobierno prohibió la presencia de aves debido a la alerta por gripe aviar. En aquella edición no hubo gallos vivos y la organización optó por exponer animales muertos. Curiosamente, una vez superada la alerta, las dos categorías permanecieron, ya que se conservó a los animales vivos y fallecidos.

Homenaje a Protección Civil

El Gobierno local instauró hace cinco años la tradición de que el encendido de las luces de Navidad lo realice algún vecino ilustre del municipio. Este año, esta tarea estará a cargo de los miembros de Protección Civil, como homenaje a su trabajo durante el confinamiento en 2020.

El acto de encendido del alumbrado será el viernes de la próxima semana a las 19.00 horas en la plaza del Balneario.