La empresa Galenergy salió ayer al paso de las críticas de la SOS Patrimonio Monte do Gato Seselle, que hizo público un informe pericial encargado por la asociación que cifraba en 16 las viviendas que estaban situadas a menos de quinientos metros de los molinos previstos en el parque eólico.

La compañía afirma en un comunicado que el informe sectorial emitido por la Dirección Xeral de Ordenación do Territorio en el mes de julio de 2020 recoge que las “posiciones cumplen la distancia mínima de 500 metros respecto a las delimitaciones de los núcleos rurales, suelo urbano y suelo urbanizable”. Galenergy incide además en que el proyecto fue sometido a evaluación ambiental y que en ese momento la plataforma pudo presentar las alegaciones que considerase pertinentes.

La plataforma SOS Patrimonio Monte do Gato Seselle no discute que las distancias de los aerogeneradores con respecto a los núcleos cumplan las distancias que establece la ley, pero sostiene que hay viviendas agrupadas que no tienen el reconocimiento de núcleo, por lo que quedan excluidas de la norma.