Dos personas, un hombre y una mujer, han recibido asistencia sanitaria por inhalación de humo debido a un incendio registrado en su vivienda en el municipio coruñés de Culleredo. Según ha informado el 112 Galicia, dos personas resultaron afectadas por el humo desprendido en un incendio declarado en un piso en la madrugada de este miércoles en el Paseo Fernando II, en Culleredo.

A las 04.30 horas de este miércoles un particular contactó con el 112 Galicia para alertar de que le ardía la vivienda, en el interior de la cual estaban dos personas que no podían salir. Los operadores del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia (CIAE112) le comunicaron los hechos a los Bomberos de los parques de Arteixo y Betanzos, a los servicios sanitarios y a los agentes de la Policía Local del municipio coruñés que, a su llegada al punto, indicaron que las personas no estaban atrapadas y que ya se encontraban fuera del domicilio.

Al final de las tareas de sofocación del fuego, los Bomberos de Arteixo le trasladaron al 112 que el incendio se localizó en la zona de las escaleras de la vivienda, cuya totalidad se vio afectada por el humo.

Debido a la inhalación del mismo, el personal sanitario confirmó que una persona tuvo que ser trasladada y otra atendida en el lugar. En concreto, el 061 desplazó al lugar una ambulancia de soporte vital básico y otra de soporte vital avanzado.

Fuentes sanitarias han indicado a Europa Press que la ambulancia de soporte vital avanzado trasladó al Hospital A Coruña a una mujer de 61 años de edad, M.R.V.B.; mientras que en el lugar de los hechos recibió asistencia un hombre de unos 66 años.