Un hombre y una mujer recibieron asistencia sanitaria por inhalación de humo debido a un incendio registrado en su vivienda en Acea de Ama, en Culleredo. Según informó el 112, dos personas resultaron afectadas por el humo desprendido en un incendio declarado en un piso en el paseo Fernando II.

A las 4.30 horas, un particular contactó con el 112 para alertar de que le ardía la casa, en el interior de la cual estaban dos personas que no podían salir. Fueron informados los Bomberos de Arteixo y Betanzos, los servicios sanitarios y la Policía Local. A su llegada al punto, indicaron que las personas no estaban atrapadas y que ya se encontraban fuera. Una persona tuvo que ser trasladada y otra atendida en el lugar.