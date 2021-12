El Gobierno local de Betanzos señala que su departamento de Urbanismo ha detectado una “ligera demora” en la tramitación de las licencias para obras pequeñas, que no requieren de un proyecto. Para agilizar esta tramitación la alcaldesa, María Barral, ha decidido delegar en el concejal y segundo teniente de alcalde Andrés Teijo Hermida la atribución para otorgar licencias “sencillas”, que no requieran proyecto o que en todo caso no superen los 30.000 euros.

La regidora ha otorgado por decreto esta delegación especial a Andrés Teijo, actual concejal de Educación, Deportes, Urbanismo y Casco Histórico. Se encargará también de obras que aunque necesiten proyecto sean de tipo menor, que solo afecte a elementos de especial protección en un edificio catalogado con nivel de protección 3 o 4 (pintura, reparación de galería, etc). El decreto de Alcaldía subraya que este cambio se realiza por la “necesidad de agilizar cierto tipo de licencias y para mejorar en la eficiencia administrativa”.