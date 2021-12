A Asociación de Veciños de Carnoedo, representantes de entidades da memoria histórica e do Goberno Local de Sada co seu alcalde á fronte, participaron onte no acto de homenaxe a Rafael Fernández Casas, mestre no lugar de Souto que foi fusilado en 1936 co golpe de Estado que instaurou a ditadura. No acto, co fillo de Rafael Fernández como invitado, presentouse a historia deste docente que chegou a Sada para innovar na educación, que se implicou na vida social e política dende a súa forte conciencia de clase, procedendo dunha familia moi pobre. Este traballo, nos Cadernos de Estudos Locais da Asociación Suárez Picallo, foi feito polo exalcalde Abel López e o historiador Manuel Pérez.