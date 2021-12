Una delegación de la Empresa Municipal de Aguas de La Coruña (Emalcsa) y de la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo ha acudido a Madrid para recibir uno de los Premios a la Gestión Sostenible del Auga que organiza la Fundación Botín por el juego A auga non para. La iniciativa fue seleccionada ex aequo en la modalidad de Proyecto educativo sobre el auga entre 26 candidaturas de Albania, Argentina, Bolivia, España, México, Perú y Suiza.

Los objetivos de estos galardones son promover la innovación y la difusión de ideas, proyectos y tecnologías desarrolladas por gente joven profesional con resultados probados en la gestión sostenible de los recursos hídricos. El director de I+D+i de Emalcsa, Ricardo Vázquez, y el gerente de la Reserva, Jorge Blanco, fueron los responsables de presentar el proyecto, que nació en 2016 con el fin de mejorar el conocimiento del do alumnado de A Coruña y la comarca sobre el ciclo de agua, su comportamiento en la naturaleza y su conexión con la biodiversidad y los espacios protegidos. El curso pasado, la iniciativa llegó a 425 estudiantes de 5º y 6º de Primaria de cinco centros.