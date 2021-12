Las vecinos de A Ribeira en Betanzos ya casi se están acostumbrando a convivir con las obras y las molestias que generan. El 28 de agosto de 2020, hace casi año y medio, el Concello adjudicaba a una empresa por 144.316 euros los trabajos de mejora de la plaza Paio Formoso y la rúa Marina hasta la calle Manuel Naveira, que incluían nueva pavimentación e instalación de tuberías para agua y saneamiento. Las obras no obstante no comenzaron hasta enero de este año. Tenían un plazo de ejecución de tres meses. Han pasado nueve, el Concello brigantino le impuso dos sanciones y la actuación aún no ha acabado.

Ante esta situación, el Gobierno local anunció ayer una tercera multa económica de 5.270 euros por considerar que esta nueva demora es imputable a la adjudicataria. En octubre le formuló un expediente sancionador por 9.504 euros y a principios de este mes de diciembre otro valorado en 2.678 euros. Entre las tres multas suman 17.452 euros en total. La adjudicataria no obstante, en cada expediente sancionador, tiene un plazo para presentar alegaciones, que pueden ser estimadas en parte o totalmente o incluso reducirse los importes. El Ejecutivo local decidió imponer una tercera sanción al considerar que tal retraso, nueve meses desde la fecha en que debían finalizar (marzo de este año), “no tiene justificación alguna” por lo que asegura que “agotará todas las vías administrativas necesarias para tratar de que la empresa adjudicataria finalice los trabajos”. El Concello señala que de nuevo informó a la empresa de su “profundo malestar y decepción” por el desarrollo de las obras y los “inconvenientes que esta situación provoca en los residentes de la zona”. Es más, el Ayuntamiento no descarta “emprender otro tipo de acciones”, judiciales, y ya ha puesto el contrato firmado con la empresa en manos de su asesoría jurídica. Las obras en la plaza Paio Formoso y la calle Marina hasta Manuel Naveira están en la zona de protección del Casco Histórico. El objetivo de la actuación era reordenar dos plazas y recuperar espacios para ocio y descanso de los vecinos.