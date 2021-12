Cuatro trabajadores sociales y un educador social finalizaron ayer su contrato temporal en el área de Servicios Sociales del Concello de Sada, que se queda ahora con solo cuatro personas, un trabajador social, un psicólogo y dos auxiliares administrativas. De nueve a cuatro personas, menos de la mitad del personal para atender a una altísima demanda, sobre todo en ayuda a domicilio: en este año 2021 esta concejalía registró 1.612 consultas y abrió 378 nuevos expedientes, nuevos usuarios que necesitan ayuda, según confirmó la edil responsable de Servizos Sociais, Isabel Reimúndez.

“Tenemos dos problemas fundamentales: la inestabilidad laboral, contratos temporales; y la falta de auxiliares para el servicio con más demanda, ayuda en el hogar. No hay personal porque es un sector muy precarizado. En cuanto al personal, tenemos unas bolsas, pero hay muchísima rotación, personal que va de la bolsa de un concello a otro. En lo que va de año pasaron ocho trabajadores sociales por Sada”, señaló Reimúndez.

La concejal reconoce que ahora que la plantilla, desde ayer, está a menos de la mitad, el tiempo de espera para una cita en Servicios Sociales va a aumentar, sobre todo en dependencia y ayudas. “Si hasta ahora con refuerzo el tiempo medio de espera era de siete a diez días, ahora va a ser de un mes”.

Las listas de espera ya son muy largas e incluso existen personas con un grado de dependencia muy alto que aún no disfrutan del servicio, una situación que Reimúndez reconoce que es “sangrante”. En el pleno del pasado jueves el Gobierno local llevó una modificación puntual de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para aumentar la plantilla efectiva de la Policía Local y también para crear dos puestos de trabajadora social, que al final quedó sobre la mesa a propuesta del PSOE.

La edil de Servizos Sociais indicó que no era una solución para el problema pero sí suponía “paliar un poco” el problema al tener dos personas más mientras no se tramita la modificación global de la RPT y se amplía plantilla. Ahora en enero acudirán a la bolsa de empleo para tener al menos tres personas, de forma temporal. Los grupos de la oposición coincidieron en que el aumento de plantilla en esta área es muy necesario pero no mediante este sistema de modificación de la RPT porque no se arregla el problema,

El BNG lamentó que los votos de PP, PSOE y AV impidiesen contratar más personal porque aunque “no solucionaría” el problema “sí contribuiría a mejorar un servicio que se encuentra en situación límite por el incremento de usuarios”.