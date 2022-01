La propuesta de rebajar los salarios del Gobierno local del Concello de Carral se ha quedado en el tintero. La iniciativa, que se preveía que saliera adelante, ya que el PSOE -socio de Gobierno de Alternativa dos Veciños- la había recibido con buenos ojos, lo que brindaba mayoría absoluta, quedó fuera del orden del día por orden del alcalde, Javier Gestal, que se remitió a dos informes técnicos, uno municipal y otro de la Diputación, que advertían de que el punto adolecería de "vicio de nulidad radical", expuso en pleno, antes de levantar la sesión entre críticas de la concejala no adscrita, la expopular Florinda Duarte, que había impulsado el pleno con apoyo del PP.

"Solo manda Gelo [Ángel García Seoane, presidente de Alternativa dos Veciños] en Carral. Llegó el comandante y mandó parar", exclamó Duarte mientras se disolvía la convocatoria. "Se agarra al sillón. Es vergonzoso que sigan cobrando sin hacer nada y que pidieran apoyo al PSOE y ahora quieran gobernar solos", reprochó mientras se despejaba el salón de sesiones la edil no adscrita, quien criticó también que no se incorporaran al expediente los informes facilitados por ella misma y por el grupo popular, que sí avalaban el debate y la votación del segundo punto del pleno, el que planteaba una rebaja de los salarios del alcalde y los concejales del Ejecutivo municipal de algo más de 80.000 euros en total. "No podemos consentir que se pierda esta subvención. No entiendo por qué no hicieron ya amago de intentar que se reactive esta ayuda", sostuvo el exalcalde, el popular José Luis Fernández Mouriño.

El primer punto de la sesión, la aceptación de la subvención del IDAE de 1,8 millones de euros, que requería que el Concello aportase unos 300.000 euros y adelantara fondos, sí se debatió y votó: fue aprobado con los votos de PP, la edil no adscrita y el PSOE, mientras que Alternativa dos Veciños votó en contra. Oposición y PSOE insistieron en criticar con dureza la renuncia a la subvención, "una oportunidad histórica", calificó el líder socialista y concejal de Urbanismo, Pablo Couto, a la subvención que el partido del alcalde rechazó por "responsabilidad", en referencia a la obligación del Ayuntamiento de adelantar dinero. Los grupos defendieron también la viabilidad de operaciones de crédito sencillas que habrían permitido sacar adelante la importante inversión.