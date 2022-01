El Concello de Miño envió este lunes a la Consellería de Mobilidade de la Xunta un escrito en el que expresa su “descontento por los cambios que se han hecho en la línea de transporte metropolitano A Coruña-Ferrol, que perjudican gravemente a los vecinos y vecinas de Miño”, sostiene el Gobierno municipal. Concreta que, en la misiva, solicitó al departamento autonómico “que se recuperen de forma urgente las frecuencias que fueron eliminadas con este cambio”.

El Ayuntamiento señala como ejemplo de los cambios perjudiciales el hecho de que “ahora, desde las 13.31 horas hasta las 19.05 horas, no es posible viajar desde Miño hasta A Coruña”. “Además, el alumnado del municipio que cursa sus estudios en Pontedeume ya no tiene la posibilidad de volver en autobús a casa por la tarde”, lamenta. “Desde el Gobierno local no se entienden este tipo de medidas, que no contribuyen a fijar población en el rural”, sostiene el Ejecutivo miñés.