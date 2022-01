La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas ha concluido el trámite ambiental de la revisión del plan especial de protección del casco histórico, según informa en un comunicado remitido a los medios.

El departamento autonómico ha emitido ya en informe ambiental, que concluye que este proyecto urbanístico, que actualiza el actualmente vigente del año 1992, no tendrá un impacto significativo, por lo que lo exime del trámite de evaluación ambiental ordinaria.

El informe, que Medio Ambiente todavía no ha hecho público, pone una serie de condiciones. Según informa la consellería, el Concello de Betanzos deberá integrar una serie de determinaciones, justificar la coherencia del plan especial de protección del casco histórico con las Directrices de Ordenación do Territorio y el Plan de Ordenación do Litoral y realizar un “estudio del paisaje proporcionado y específico” y un “estudio del paisaje urbano”.

La Dirección Xeral de Patrimonio Cultural considera preciso un trabajo de campo para identificar todos los bienes del patrimonio y del Camino Inglés existentes en el ámbito. La Xunta insta también al Concello a valorar la reordenación de los contenedores de basura y a analizar la posibilidad de establecer zonas de aparcamiento que liberen de vehículos el casco histórico. Propone además la redacción de un plan para enterrar el cableado.