La Xunta avanzó en 2011 la inclusión de As Brañas do Deo en la Red Natura. Una década después, este humedal que alberga hábitats y ecosistemas que la Unión Europea considera prioritario preservar, no solo no ha sido declarado Lugar de Importancia Comunitaria sino que el Gobierno gallego se ha pronunciado ahora en contra de su inclusión en la Rede Natura.