La Casa da Cultura de Sada acogerá este domingo a las 20.00 h. la obra de teatro As fillas bravas e o mito de Casandra, del grupo Chévere, dentro de la Rede Cultural de la Diputación. As Fillas Bravas son tres pandereteiras del lugar de Momán, parroquia de Padrenda, en el concello de Trabancas, que cantan coplas y cuentan cuentos con mucha retranca y no menos sabiduría, describe el Concello. En la obra, tres mujeres mayores tratan de entender el cambio climático y hacerle frente con los saberes y la experiencia de una vida larga en el rural no rural. Además, la obra incluye perspectiva de género, con personajes femeninos empoderados.