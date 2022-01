El grupo del Partido Popular de Culleredo considera una “tomadura de pelo a los vecinos” que el alcalde, José Ramón Rioboo, presuma de los parques infantiles cubiertos del municipio que, en la actualidad, cuentan con “serias deficiencias denunciadas desde hace años”, señala la portavoz del PP cullerdense, Izaskun García Gorostizu.

Los populares de Culleredo señalan que en el parque de A Corveira “hay cristales rotos desde hace mucho tiempo” y que “la Policía Local puso unas cintas y ahí terminó todo”. Aseguran que en el recinto infantil de Acea da Ama “el cierre estuvo roto hasta hace pocas semanas y, en la actualidad, los vecinos denuncian la existencia de ratas”.

El caso más grave, para los populares, es el del parque infantil de Fonteculler. Allí, “el Concello sigue sin recibir una obra que está terminada desde diciembre de 2019”, denuncia García Gorostizu. “No solo no la recibieron, sino que en septiembre de 2020 cayó la cubierta y, además de no arreglarla, el ejecutivo local no dio ninguna explicación de lo ocurrido”, sostiene.

Los populares solicitaron en pleno una comisión de investigación, que tumbó el grupo socialista.