La Consellería de Cultura sacó a licitación el pasado mes de octubre la restauración del retablo barroco de San Pedro en la iglesia de Santa María do Azougue, en Betanzos. Recientemente, adjudicó la ejecución de los trabajos y firmó el contrato con la empresa Rehabita, Gestión Integral de Rehabilitaciones y Restauración, S.L, que tendrá un plazo de siete meses para acometerlos. La actuación también incluye la rehabilitación de un arcosolio hallado hace dos años en una inspección. Este último es un relieve de la anunciación sin catalogar en la que están representados el arcángel Gabriel y la Virgen María y profusamente decorado con motivos geométricos y vegetales.

La restauración que ha contratado la Xunta por 64.000 euros incluye la rehabilitación del retablo de San Pedro, que está en muy mal estado y que sufrió la “desafortunada intervención de comienzos del siglo XX”, cuando se desmontaron tres retablos y se recortaron (no se sabe qué fue de los otros dos), según recoge el proyecto. Esta pieza hoy tiene carcoma, elementos procedentes de otros retablos, le faltan algunas piezas, tiene mucha suciedad, filtraciones y humedad, oxidación del barniz, etc. Después se trasladará unos metros porque no es su ubicación original.

Los trabajos de inspección previos a la restauración del retablo sacaron a la luz en 2020 un arcosolio policromado del siglo XV. Los arcosolios eran habitualmente tumbas de forma abovedada que durante el gótico se situaba en las paredes de las iglesias. En este caso, no hay constancia de un sepulcro.

Los restauradores hicieron el hallazgo cuando inspeccionaban la parte trasera del retablo. Las primeras catas permitieron a los especialistas descubrir restos de policromía en este conjunto: “Se trataría de uno de los pocos vestigios del gótico policromado”, según detallaron entonces.

Este arcosolio requerirá un estudio pormenorizado para intentar averiguar su origen pero también requiere de la rehabilitación para quitarle todos los elementos aplicados a posteriori, entre ellos varias capas de mortero de cal, que ocultan restos de policromía, e incluso cemento. En una zona existe una acumulación de cascotes y otros restos. Después de desescombrar, limpiar, quitar el cemento y la cal y sanear, se recuperarán los fragmentos de pintural mural policromada que podrán dar pistas del misterioso arcosolio y su origen.