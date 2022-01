La portavoz del PSOE de Sada, María Pardo, denuncia que el Concello le impide desde hace más de tres meses consultar un atestado policial relativo a la detención de un hombre el pasado 12 de octubre por conducción temeraria. La edil relata que pidió acceso tras tener conocimiento de que en la persecución y posterior arresto había participado una patrulla integrada por dos auxiliares, lo que, incide, incumpliría la Ley de coordinación de policías como ya se le había advertido al alcalde.

La concejala denuncia que exigió acceso al expediente en los plenos de octubre, noviembre y diciembre y que, a pesar de que el alcalde, Benito Portela, afirmó en la última sesión del año que tenía a su disposición el atestado, el actual jefe accidental del cuerpo, Francisco Montes, le impidió el acceso al día siguiente y llegó a responderle de malos modos.

Según su relato, el agente no solo le denegó la autorización para consultar el atestado sino que se opuso también a reflejar por escrito su negativa. La edil afirma que el desencuentro fue más allá y que el policía le espetó un “no te atragantes” cuando ella les felicitó las fiestas antes de abandonar la comisaría. “Me sentí humillada, estaba ejerciendo mi labor de concejala”, denuncia la edil, que pide la apertura de un expediente ante “actitudes que no se pueden tolerar ni como concejala, mujer ni como vecina de Sada”.

María Pardo trasladó su queja en una junta de portavoces y las ediles Soraya Salorio (PP) y María Nogareda (Alternativa dos Veciños), coincidieron en la procedencia de investigar lo ocurrido y tomar las medidas que correspondan tras “escuchar a ambas partes”.

El jefe accidental de la policía, Francisco Montes, negó tajantemente que hubiese respondido de malos modos a la edil y afirmó ser víctima desde su nombramiento de una “campaña de acoso y derribo” por parte de esta concejala, que vincula con su “animadversión” hacia el alcalde.

El agente sostiene que denegó inicialmente y por escrito el acceso al atestado tras consultar al juzgado y con la Guardia Civil, que le confirmaron que no procedía porque la causa estaba sub judice y la edil no era “parte interesada” ni “estaba legitimada en sede judicial”. Afirma que el día después del pleno le reiteró la negativa a la edil, pero que tras recibir una orden verbal del alcalde, dio traslado de atestado a la secretaria, a la que le corresponde en último término determinar si procede su consulta y en qué condiciones para garantizar la protección de datos. Montes recalca que informó en persona del traslado del expediente a la edil, afirma sentirse "muy dolido" por sus declaraciones y no descartar tomar medidas por difamación.

Benito Portela refrendó ayer la versión del agente. El jefe accidental de la policía y el alcalde defienden además la labor de los dos auxiliares, inciden que uno es funcionario de carrera desde 2017, y recalcan que solicitaron la asistencia de la Guardia Civil y que su intervención estaba justificada por las peligrosas maniobras del conductor detenido, que llegó a circular en sentido contrario.