El Concello de Betanzos ha adjudicado mediante un contrato menor la restauración de los escudos situados en la Casa Consistorial. La Junta de Gobierno Local dio luz verde a la contratación el pasado 23 de diciembre mediante un contrato menor. Los trabajos ascienden a 15.975 euros más 3.354 de IVA, detalla la resolución.

Las obras de restauración de los blasones exteriores e interiores han sido adjudicados a la empresa Galicia Proarte en base al proyecto redactado por María Gavín y Tomás Madrid Rodríguez.

La Dirección Xeral do Patrimonio Cultural autorizó los trabajos el pasado 17 de junio y un informe de la técnica municipal concluyó que los trabajos eran compatibles con el nivel de protección del edificio y cumplían las exigencias de la normativa del plan especial de protección del casco histórico.

La secretaria municipal emitió un informe en octubre en el que instaba a acreditar que no se había fraccionado irregularmente el objeto del contrato para no sacarlo a concurso y que el Concello no incurría en una concatenación del mismo contrato menor ano tras año. Según recoge el acta de la Junta de Gobierno, el concejal de Facenda e Obras públicas presentó en diciembre un informe que acreditaba que no se había incurrido en ninguno de estos extremos.

El plazo de ejecución de los trabajos no podrá superar el año.