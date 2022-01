El Concello de Arteixo anunció el pasado noviembre que tenía previsto sacar a subasta pública el solar del campo de fútbol de Oseiro para convertirlo en suelo industrial, debido a la gran demanda de terreno por parte de empresas en el polígono de Sabón; y el campo de fútbol de Rañobre también desaparecería para ubicar en ese terreno un nuevo punto limpio más grande que el actual. Estos proyectos tomaron por sorpresa a las entidades vecinales y deportivas de estos núcleos y actualmente sus responsables negocian con el Ejecutivo: aceptan perder sus campos siempre que se les compense.

“No estamos de acuerdo con la venta de terrenos de uso deportivo, públicos, pero si lo van a hacer, queremos una compensación, inversiones en nuestro pueblo, otras instalaciones similares que no sean solo de fútbol, también de otros deportes, por ejemplo”, destacó José Vázquez desde la Asociación de veciños de Rañobre.

Rañobre no cuenta actualmente con equipos de fútbol y el campo lo utiliza, sobre todo en verano, el club de tiro con arco. La entidad vecinal mantuvo una reunión con representantes municipales hace unos meses pero aún no alcanzó una promesa concreta de mejoras en el núcleo como solicitan a cambio de perder este terreno.

En el caso del campo de fútbol de Oseiro (tiene categoría de veteranos), el presidente del club, Juan Ibáñez, señaló que el Gobierno local le confirmó que esta semana le llamarían para concretar la propuesta con la que compensarles la pérdida de su campo, que se pretende vender para que se instalen nuevas empresas en el polígono.

“Si se trata de instalar empresas que crean puestos de trabajo, claro que no tenemos nada que decir. Pero tampoco cederíamos el campo sin antes tener una alternativa, si no, nos movilizaríamos. El Concello nos ofrece construir un campo nuevo, que no solo sea para fútbol, también para otros deportes, como pádel, tenis, atletismo. Yo propuse hacerlo abajo de la urbanización, donde hay bastante suelo. Sería un complejo que también serviría para Rañobre e incluso Suevos que también se queda sin campo”, destacó ayer Juan Ibáñez, quien confirmó que la entidad incluso dispone de una recreación en 3D de este futuro complejo deportivo que les gustaría y que presentarán al Concello.

El club de Oseiro no utiliza el campo, que es usado sobre todo por el equipo de rugby. Ibáñez sin embargo asegura que si tuviesen una buena cancha podrían tener todas las categorías debido a la demanda actual.

El pleno de la Diputación debate hoy una moción de Alternativa dos Veciños respecto a estas dos parcelas porque su diputado, Ángel García Seoane, cree que puede haber un “delito” si se venden debido a que mediante un convenio en 2014 la Diputación cedió estos solares, además de otros, al Concello de Arteixo, con la condición de que estos terrenos se dedicasen a dotación pública de equipamiento durante treinta años.

En la moción Seoane destaca que, según este convenio, el Concello solo podía vender estos solares por razón de interés público y en todo caso el dinero de la venta se destinaría a obras o servicios acordados entre las dos administraciones. Alternativa considera que este convenio de 2014 “fue incumplido” y el Concello quiere recalificar los terrenos de uso deportivo y dotacional a industrial y comercial y venderlo después a empresas reubicando los campos de fútbol “en montes cercanos a Oseiro”.

El partido considera que puede existir una “posible especulación” y pide la caducidad del convenio de 2014 y la redacción de otro, además de pedir que se abra una investigación sobre el patrimonio cedido por la Diputación a Arteixo.