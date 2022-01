El Ayuntamiento oleirense oferta catorce espectáculos culturales durante los próximos tres meses, de febrero a abril de este año. El primero tendrá lugar el próximo 5 de febrero, con la apertura del Ciclo de Música Voces Cálidas para Noites de Inverno, con la actuación de la gallega Dani en el auditorio de A Fábrica de Perillo. Todos estos espectáculos serán a las 20.30 horas y con precio de entrada a 3,50 euros.

Todos los sábados del próximo mes de febrero habrá concierto en A Fábrica. Después de Dani, el día 12 estará la cubana Raquel Capote y el día 19 actuará la también gallega MJ Pérez en A Fábrica. El sábado 26 dará un concierto en A Fábrica Tulsa, nombre bajo el que actúa la vasca Miren Iza.

En marzo Ibuprofeno Teatro representará el sábado día 5 la obra Smoke on the water en el auditorio de Mera y al siguiente sábado A Quinta do Cuadrante pondrá en escena A lúa encuberta, texto de Manuel María. El sábado 19, también en Mera, el grupo A Panadaría pondrá en escena As que limpan y el día 26 FarandOleiras Cabaré representa Olimpo’s.En abril, el sábado día 2 Teatro do Noroeste escenificará Último verán en Santa Cristina. El día 9 Pérez&Fernández actúan con Os nenos da varíola; la artista madrileña Ede actuará el día 23 en A Fábrica; y Bea a de Estrella mostrará su trabajo el sábado 30 en A Fábrica.

Habrá además dos viernes con actividades. La compañía Elahood pondrá en escena el viernes 18 de febrero Nó en Mera y el viernes 29 de abril Nova Galega de Danza mostrará su espectáculo Leira.