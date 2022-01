El PP ha tumbado en el Parlamento autonómico la proposición no de ley del BNG de crear una mesa de trabajo “para la elaboración de una nueva planificación escolar de Culleredo que tenga en cuenta la impartición de la Enseñanza Secundaria Obligatoria en la zona rural”. La iniciativa, que defendió la diputada nacionalista Mercedes Queixas, recibió el apoyo del PSOE pero el PP, con mayoría absoluta, votó en contra en la comisión de Educación celebrada este jueves. El BNG trasladó con su propuesta las demandas de la Plataforma en Defensa do Ensino no Rural y denunció la “desigualdad en el acceso a la educación” Secundaria de los estudiantes de las zonas rurales de Culleredo, algunos de los cuales deben realizar dos trayectos en bus de unos 50 minutos cada día para llegar a sus institutos, puesto que los dos centros de Secundaria de Culleredo, municipio de “61 kilómetros cuadrados”, se concentran “en un radio de 0,3 kilómetros cuadrados”, en la zona norte del término municipal, la más próxima a A Coruña y “más densamente poblada”, apuntó Queixas.

La diputada nacionalista recordó, además, que la Corporación municipal de Culleredo aprobó por unanimidad en pleno en 2019 reclamar un centro de Secundaria para el rural. Por el PSOE, Luis Manuel Álvarez apoyó la petición del BNG, recordó que su grupo planteó una iniciativa similar, para demandar que se estudiara “la mejor solución posible”, y consideró “extremadamente preocupante” la existencia de “nuevos centros que desde su puesta en funcionamiento no responden a las necesidades”, en referencia al Rego de Trabe, pasados poco más de dos años de su inauguración, ya se había quedado pequeño. El popular Moisés Rodríguez defendió que en Culleredo “las necesidades están cubiertas según catálogo, en especial, en la atención al alumnado con necesidades especiales y apoyo educativo” y que “en todos los centros las ratios son las contempladas en la normativa”. “Los alumnos, vivan donde vivan, tienen las mismas necesidades. La oferta educativa en Culleredo está concentrada y en dos institutos y, al tener una masa crítica, se pueden ofertar materias que, si no, sería imposible ofertar por no tener alumnado suficiente”, sostuvo el diputado del PP. Rodríguez abordó solo el tema de las distancias y los tiempos que denunciaron el BNG y los vecinos para asegurar que “los tiempos no superan los 40 minutos, lo máximo”, mientras que residentes en la zona rural cullerdense aseguran que a veces rebasan los 50 minutos. En cuanto a las declaraciones atribuidas a la inspectora educativa en las que admitía que la planificación educativa de Culleredo está “obsoleta”, aseguró que se tergiversaron. Los vecinos critican el “peaje” La plataforma vecinal Ruralízate lamenta que “el PP bloqueó la posibilidad de solucionar un incumplimiento de la ley de educación” en la discriminación en el acceso. Critica que “el rural tenga que pagar peajes en forma de ausencia de derechos básicos para sus habitantes”.