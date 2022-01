La Diputación aprobó ayer por unanimidad —en ausencia del diputado de Alternativa dos Veciños— la iniciativa del PP provincial, que defendió el diputado y alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo, para solicitar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que destine los 7,2 millones ingresados con la venta de la parcela que poseía en el polígono de Sabón a inversión en infraestructuras de mejora de la movilidad en el concello de Arteixo. La moción apunta a que, entre las necesidades del municipio, destaca el proyecto del enlace de Meicende-Pastoriza con la autovía de acceso al puerto exterior de punta Langosteira.

La iniciativa salió adelante con todos los votos dado que el PSOE se mostró a favor incluso a pesar de que Calvelo no aceptó su enmienda. Pero la unanimidad no se logró sin un tenso debate, prorrogado del punto anterior, una moción de Alternativa, que dilató y crispó las intervenciones —en especial, de Calvelo— hasta límites inauditos en el foro provincial. Los socialistas proponían incluir en el texto la reclamación a la Xunta de que, “mientras no esté en funcionamiento la infraestructura reclamada en el apartado 1, se suprima el peaje de la AG-55”, como leyó en el pleno provincial el socialista Bernardo Fernández. Calvelo se mostró molesto con el texto de la enmienda, ironizó con la posibilidad de formar “una avanzadilla” en la Diputación contra el cobro del peaje de la autopista AP-9 y aludió a la lucha del Concello, infructuosa, para intentar la supresión del peaje de Pastoriza.

“Hablemos de la AP-9, la A-6... pero no me mezcles para darles el gusto a tus chicos de Arteixo de que el alcalde no aprueba la supresión del peaje”, criticó Calvelo a Fernández tras asegurar que el día anterior, en el pleno municipal, el grupo socialista arteixán se había pronunciado en el mismo sentido.

“El estado ha hecho una autovía acceso a puerto exterior donde gastó más de 80 millones de euros y unos carriles de la vergüenza que han afectado gravemente a la vida de los vecinos de Arteixo y ahora hace otra obra y, va a dejar inutilizados los carriles de la vergüenza cuando tenía la posibilidad de inutilizar ese peaje”, sostuvo el alcalde arteixán.

El alcalde oleirense y diputado por Alternativa, Ángel García Seoane, vinculó parte del texto a la moción anterior, por lo que aseguró que se abstendría, aunque se marchó antes de votar. El BNG se pronunció a favor de la iniciativa y recordó que su grupo “enmendó los presupuestos del Estado con esta obra”, apuntó el portavoz nacionalista en Arteixo, Xurxo Couto.

La venta de los campos, a estudio en una comisión

El pleno de la Diputación acordó con el voto en contra del PP analizar en la comisión de Patrimonio la legalidad de la venta de los campos de fútbol de Oseiro y Rañobre. La moción de Alternativa dos Veciños, muy enmendada por el PSOE, prosperó tras un debate de dos horas en el que los diputados y alcaldes de Arteixo y Oleiros, Carlos Calvelo y Ángel García Seoane, intercambiaron duros reproches, muchos de ellos sin relación con el punto. El regidor arteixán acusó al oleirense de entrometerse en la gestión de su municipio (que estaba “de moda”) y defendió la legalidad de una operación aún no iniciada que evitaría “la deslocalización de empresas” y afectaba a unos campos sin uso actualmente. El oleirense afirmó que incumplía el acuerdo de cesión de las parcelas para uso público y calificó la operación de “pelotazo” .