Vecinos de Culleredo sopesan movilizarse en protesta por el rechazo del PP en el Parlamento gallego a crear una mesa que revise la planificación escolar de Culleredo y oferte Educación Secundaria Obligatoria en la zona rural, iniciativa que llevó el BNG como proposición no de ley y que sí contó con el apoyo del PSOE. El Concello, que dirige el socialista José Ramón Rioboo, insta la Xunta a “reconsiderar” su rechazo y lamenta “que las políticas sociales y educativas que tiene el PP no sean coincidentes con las que tiene el Gobierno socialista de Culleredo y las demandas reales de la población de Culleredo ante una situación que es obvio que traería muchas ventajas a nivel de la docencia para muchos chicos de Culleredo y, seguramente, también de otras zonas limítrofes”.

La Plataforma en Defensa do Ensino no Rural decidirá en asamblea las acciones que emprenderá después de que los populares tumbaran en la Cámara gallega la iniciativa nacionalista que recogía sus demandas. “Quietos no nos vamos a quedar”, adelanta el presidente de la Asociación Cultural e Veciñal de Orro, Xabier Villarrenaga. “La Xunta no contraargumentó. No justificó su postura. No se trata de tener más optativas; igual la prioridad de los padres es que sus niños no tengan dos horas de transporte. Que respondan en base a nuestras reclamaciones”, critica el representante vecinal, miembro de la plataforma que demanda la implantación de la ESO en la zona rural del municipio cullerdense. “El PP lo que hizo fue escurrir el bulto, una cuestión para la que no tiene respuesta, la mala gestión de la educación en Culleredo”, sostiene Villarrenaga.

El BNG de Culleredo recuerda que los sindicatos reclaman desde hace años una nueva planificación educativa para el municipio, que es una “demanda histórica” Los nacionalistas cullerdenses lamentan “la corta fecha de caducidad de los compromisos del PP con Culleredo, ya que la Xunta se había comprometido en noviembre a “revisar la planificación escolar y el catálogo del profesorado”.

El Ayuntamiento reitera su “total disposición” para poner de su parte y contribuir a que la enseñanza de ESO en el rural cullerdense sea una realidad. “La planificación educativa es fundamental para que después no nos encontremos con problemas como ya han ocurrido en colegios de Culleredo”, defiende.

El Concello recuerda que tiene seleccionadas las zonas y parcelas que resultarían más adecuadas” para la ubicación de un instituto, de modo que “daría servicio de forma global”. Ledoño, Tarrío y Celas son las ubicaciones preferentes para el Ejecutivo municipal.

Ledoño es la ubicación con “más potencial” también a ojos de los vecinos de la plataforma. Destacan, en especial, las buenas comunicaciones con que cuenta esta parroquia, lo que permitiría absorber sin problemas el transporte escolar. Aunque los vecinos inciden aseguran que les da igual la ubicación y dejan en manos de los técnicos la selección de la zona en la que resultaría idóneo ubicar el centro de Secundaria.