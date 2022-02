Era verde fosforito y tenía una enorme palmera delante. Ahora es rosada y sin palmera por culpa del picudo pero la catalogada arquitectura de la Villa Echeverry, dentro de una finca de magnolios y camelios, brilla tras una profunda rehabilitación (tras el ataque de la carcoma y las humedades y grietas en la fachada) que ha subrayado elementos modernistas (la escalera, los enrejados en el pasamanos) aunque el edificio tuvo una importante remodelación en los años cincuenta. Ayer abrió sus puertas con su nuevo uso, el del área de Servicios Sociales, dentro de la estrategia del Gobierno local de descentralizar este tipo de servicios en zonas de gran población y acercarlos a los ciudadanos. El inmueble, construido por un médico santiagués (Ángel Jorge Echeverry), es municipal, público tras un convenio urbanístico con el Concello en 2003.

En marzo del año pasado una parte de este departamento se trasladó al Torreón Bescansa, un edificio del siglo XVII que estaba cerrado desde su rehabilitación en 2016. Tras casi un año en esta localización al borde de la ría, en pleno paseo marítimo, el equipo se ha trasladado un poco más arriba, a la Villa Echeverry, con mucho más espacio, mientras se estudia un nuevo uso para el torreón. Ayer, en el primer día del traslado a este edificio en el número 45 de la avenida Che Guevara, una administrativa y un trabajador social, el exconcejal de Servicios Sociales Nacho Crespo, ya estuvieron toda la mañana atendiendo a usuarios. En estos días se instalarán también una trabajador social más y una educadora social.

“Se trata de acercar servicios de la capital municipal aquí. Incluso que se pueda desplazar un día a la semana la psicóloga hasta aquí”, destacó Nacho Crespo. La planta baja y la alta se destinan a Servicios Sociales, a los encuentros del programa Familias Inquedas, a atender personas vulnerables, a algunos talleres, a reuniones del equipo de trabajadores. El sótano, que es una planta baja por la fachada trasera, mantiene uno de los usos que tenía antes de la reforma, el de espacio de préstamo a vecinos para realizar reuniones y fiestas. Aquí también acudían antes miembros de una entidad de jubilados.

“La gente no viene de la misma forma a este tipo de edificios históricos. Puede que sean menos funcionales, pero a la gente les aporta calidez, vienen más tranquilos, se sienten mejor acogidos. Ya nos pasó en Bescansa. Hablan con más confianza. En el torreón incluso, días de buen tiempo, me he reunido con usuarios sentados al aire libre sobre el muro del paseo”, explica Crespo, mostrando así la capacidad de la arquitectura para crear un ambiente de confianza. El horario de atención al público en Villa Echeverry es de 09.00 a 14.00 horas.