La Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo celebró ayer el acto de entrega de las placas que certifican a nueve locales de hostelería de la zona como Restaurantes de la Biosfera. La Espina, Restaurante Cho, Restaurante Pasatempo, Casa Celia, Restaurante La Paz, Casa Paquita, Fogar do Santiso, El Moderno y Casa do Queixo de Grixalba son las nuevas incorporaciones.