El Club Atlético San Pedro ha decidido organizar una jornada solidaria para este próximo sábado 5 de febrero en el campo de Iñás donde jugarán con integrantes de la World Soccer Foundation de Estados Unidos. Las personas que asistan deben traer alimentos no perecederos que el club entregará después a vecinos de San Pedro de Nós en situación vulnerable. Los partidos serán entre los alevines del San Pedro y una selección sub 11 del World Soccer a las 18.00 horas y entre los cadetes y la sub 14 de la World Soccer a las 19.30.