La reconstrucción de cómo ocurrieron los hechos que terminaron con el asesinato de un disparo en la nuca de Cristina N.T. en enero del año pasado en su casa de Vilar de Costoia en Oza-Cesuras, realizada en la tarde del pasado jueves, ha sido otra de las diligencias ordenada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Betanzos que instruye la causa en la que decretó, en enero de 2021, la prisión provisional para A.S.P. vecino de Culleredo acusado del asesinato de la mujer de 33 años y madre de un niño de dos.

La investigación ahora está a la espera del resultado de un informe de ADN que podría ayudar a confirmar la autoría de los hechos. El hombre encarcelado como supuesto autor salió ayer de prisión escoltado por la Guardia Civil para participar en la reconstrucción de los hechos y en esta ocasión declaró que entró en la vivienda para robar y que no estaba solo sino acompañado de otra persona que por ahora no quiere identificar y que fue la que disparó a la víctima, negando así ser el autor. En esta reconstrucción aseguró que había acudido él y otra persona a esa hora porque creía que tanto la mujer como su marido no estaban en casa al ser horario laboral.

En esta reconstrucción de los hechos estuvieron presentes la jueza, la acusación particular de la familia y el letrado del acusado, además de algunos testigos.

Las partes están ahora a la espera tanto del resultado del informe de ADN como de si la juez ordena nuevas pruebas o declaraciones antes de la apertura del juicio.

Testigos

La esposa del hombre encarcelado por este asesinato mantuvo una amistad con el marido de la víctima hacía un tiempo (trabajaban en la misma empresa de transportes), una vinculación que hizo sospechar a los investigadores un crimen por venganza o celos.

El detenido está acusado de acudir el 15 de enero de 2021 a Vilar de Costoia con una cadena, grilletes, munición y una pistola, aparcar cerca de la casa y entrar en ella por una ventana. Los vecinos oyeron gritar a la mujer, acudieron a la vivienda y la vieron en el suelo rodeada de sangre. También vieron a un hombre con chaleco reflectante huyendo. Se hirió en una pierna al escapar y la Guardia Civil lo encontró cerca de unos matorrales, herido. Al ser descubierto sufrió un amago de infarto por el que fue hospitalizado y cuando se repuso ingresó en prisión.