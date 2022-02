La rúa do Souto en Santa Cruz casi parece una zona de guerra abandonada. Las aceras tienen bordillos pero están sin rematar y tienen el hormigón con desniveles, con tuberías y también con hierros clavados. El asfalto de la calzada tiene tramos con rellenos y todo alrededor está lleno de gravilla. Hay tramos con conos, tuberías y vallas que interrumpen el paso. Y postes, sobre todo dos postes (uno totalmente cubierto de hiedras) que con la ampliación de la calle ahora quedan en medio de la calzada y también suponen un peligro. Hace justo ahora un año que se adjudicaron estas obras de ampliación de la calzada de esta vía provincial que une Santa Cruz con A Ferrala, que empezaron en abril de 2021.

“Yo a lo que más miedo le tengo es a la gravilla, está por todas partes y me da miedo resbalar. Y también a las aceras porque no están lisas, igualadas, está todo sin rematar. Los vecinos ya estamos cansados porque son obras que ya llevan mucho tiempo y estuvieron paradas varias veces”, destacó ayer una vecina que reside justo en las cercanías de estos postes y que asegura que no ve obreros desde “antes de Navidad”. La ejecución de estas obras además conllevó el cierre de la calle durante un mes.

Otros residentes destacan que a pesar de estas molestias hay tramos que han quedado muy bien, ya terminados, como el talud que registraba muchos corrimientos de tierra y ahora tiene un murete y una valla. Al recortar el talud además ahora existe mucha más visibilidad en la curva.

El Concello de Oleiros aseguró que al menos hasta el próximo mes de marzo no se van a retomar las obras debido a que las compañías no han realizado el retranqueo de los postes de Fenosa y Telefónica, necesarios para finalizar las aceras y habilitar plazas de aparcamiento en las márgenes de la calzada.

La Diputación provincial también confirmó que la demora en esta obra que adjudicó hace un año se debe a que las empresas no han recolocado los postes más atrás a pesar de solicitárselo “varias veces”.

El organismo provincial apunta que el problema de los postes es ya habitual en muchas obras y razón de la demora en su finalización, como ocurre en la ampliación de la rúa de A Besta, e incluso como le sucede ahora a la Xunta con el retraso en la conexión de la vía ártabra con la autopista por el retranqueo pendiente de postes de la luz y una tubería de gas.

La mejora de la carretera provincial que es esta rúa do Souto también registró un problema añadido que llevó a una anterior paralización. Al iniciar los trabajos se detectó que la red de distribución de agua esta en un estado deficiente, con obstrucciones en varias zonas, con roturas habituales que habían creado “oquedades” bajo tierra.

Por eso se sacó una segunda licitación, por 114.134 euros más, para instalar una nueva tubería a lo largo de toda la calle para recoger las aguas pluviales de la calzada y la acera y la de las fincas colindantes. Será un colector nuevo de 400 milímetros reforzado con una protección de hormigón.