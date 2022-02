–¿Van a tener un borrador de las bases de licitación (del plan general) en este primer trimestre? –Hay un borrador.

–La segunda pregunta es el cronograma que manejan.

–No estamos manejando a día de hoy un cronograma.

–Entonces lo que dijo de que la tramitación ambiental iba a quedar resuelta en este mandato…

–Es posible.

–…ya no es tan cierto?

–Cierto en esta vida leí hace poco en internet solo hay dos cosas: la muerte y los impuestos. Y posiblemente sea cierto.

–Enhorabuena por la gran respuesta.

Este fue el peculiar diálogo que mantuvieron el portavoz del PSOE, Simón López, y el concejal de Urbanismo, Alberto Castro, durante el turno de preguntas del último pleno municipal en relación a los avances registrados en la elaboración del plan general del Concello de Arteixo. No hubo más información ni datos por parte del edil, que, en cambio, hace un año sí llegó a asegurar que “el plan general va a tener vida en esta legislatura, sobre todo la parte ambiental, que va a quedar resuelta”. Ahora Castro se limita a decir que “es posible” que este trámite quede completado antes de las próximas elecciones, que están previstas a mediados de 2023.

La base del urbanismo actual en Arteixo son las normas subsidiarias aprobadas en el año 1995. Desde entonces, el Concello tiene pendiente la aprobación de un nuevo documento que sirva para ponerse al día. El actual alcalde, Carlos Calvelo, prometió tenerlo listo en su primer mandato, es decir, antes de 2015, pero no ocurrió así. La ausencia de avances públicos sobre la elaboración del plan llevó al PSOE a anunciar que preguntaría en todas las sesiones plenarias por los avances registrados. Y así lo hizo en el último pleno.

Mientras tanto, el Gobierno local ha recurrido a parches urbanísticos para reordenar el territorio. Ha utilizado planes especiales para crear equipamientos públicos (es el caso de la piscina de Meicende) y modificaciones puntuales (como la del polígono de Sabón, donde autorizó los usos comerciales en las parcelas de la Schweppes en la de Gundín).

El Gobierno local aprobó el pasado verano el acuerdo por el cual declarará extinto el contrato de servicio de redacción del plan general que había sido contratado en el mandato del bipartito del PSOE y Terra Galega. Lo hizo después de seis años de trámites administrativos. En 2015 había aprobado iniciar la rescisión, pero hasta ahora no se había terminado este trámite. Una vez se completó este paso, el Ejecutivo de Carlos Calvelo ya dispuso de vía libre para licitar un nuevo contrato, aunque medio año después todavía no se ha hecho.

Calvelo en 2011: “Si tengo mayoría y no apruebo un plan no me presentaré a las siguientes municipales”

El actual regidor arteixano, Carlos Calvelo, se presentó a los comicios de 2011 con el compromiso de redactar un plan general antes de llegar a las siguientes municipales, las de 2015. “Si Carlos Calvelo tiene la mayoría y no se aprueba un plan general no se presentará a las siguientes municipales”, aseguraba poco antes de ganar las elecciones. Calvelo también afirmó que si no era capaz de aprobar el plan quería decir que el PP “no podía gobernar Arteixo”. Los vecinos dieron la mayoría absoluta al candidato del PP en las urnas, pero la promesa no se llegó a hacer realidad, ya que Calvelo volvió a concurrir a las elecciones de 2015. También lo hizo en 2019, con otra victoria electoral. El documento urbanístico sigue a la espera de poder ser una realidad once años después de aquellas palabras del alcalde.