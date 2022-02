El Gobierno local de Sada eleva hoy a pleno la propuesta de obras a ejecutar con cargo al Plan Único de la Diputación. Las obras suman en total 766.546 euros. Entre los proyectos que el Concello pretende financiar con las ayudas provinciales está la construcción de una senda peatonal en Veigue.

La obra asciende a 205.539 euros y consiste en la ejecución de un trayecto seguro en aglomerado en un tramo de 698 metros por la margen derecha de la carretera AC-163, salvo en una pequeña parte del recorrido en el que la senda discurrirá a ambos lados, según detalla el Concello en un comunicado. El proyecto incluye la mejora de las infraestructuras existentes, como las acometidas de las redes de abastecimiento, saneamiento y la construcción de una nueva red de pluviales y alumbrado público.

La mejora de varios caminos del municipio absorberá 174.883 euros del Plan Único 2022. Los trabajos afectan a las parroquias de Carnoedo (el camino de la iglesia), Mosteirón (en Cacharrete), Soñeiro (Mandín), Meirás (Pé do Muíño) y Sada (Samoedo). Los trabajos incluirán la instalación de red de pluviales, colocación de pozos de registro y la pavimentación de las vías con aglomerado en caliente.

El Concello reservará 30.195 euros a la ampliación de la red de abastecimiento en el lugar de Tumbadoiro, en la parroquia de Meirás. Se trata de la segunda fase de los trabajos, tras ejecutar con fondos del POS 2020 de infraestructura de agua al vial principal. La obra se centrará ahora en completar el entramado, instalar una nueva canalización y realizar las conexiones necesarias, detalla el Ejecutivo municipal.

El Plan Complementario de la Diputación se destinará a la renovación de la Avenida Párroco Villanueva, que absorberá 286.032 euros, y a la ampliación de la red de abastecimiento en Amexeiral y Lacere, en Mondego, con un presupuesto de 69.894 euros.

Críticas del PP

El PP de Sada llama la atención sobre el hecho de que la renovación de la Avenida Párroco Villanueva ya había sido incluida en el POS de 2020 y el Concello renunció por falta de presupuesto. La formación apunta que aunque estos fondos provinciales no se pierden, sino que se reincorporan al siguiente programa de ayudas, resulta llamativo “que lo que antes era prioritario, ahora no lo sea simplemente porque no exista liquidez para cubrir la mínima aportación municipal”.

La formación denuncia en un comunicado remitido a los medios que el Gobierno local tuvo que renunciar a otras ayudas por falta de presupuesto y pone como ejemplo la subvención para la cobertura de un puesto de técnico de normalización lingüística de unos 15.000 euros y a otra para dos suministros de Obras y Servicios incluidos en el Plan de Ahorro e Inversión de la Diputación de 2016 para un camión con caja volquete y un camión con caja cubierta y grúa de unos 30.000 euros cada uno.