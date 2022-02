Di José Manuel Vázquez Calatayud que empezou a tocar o bombardino por un engano, por unha mentira que lle contou o seu profesor de música. Daquela tiña uns sete anos e el quería tocar a trompeta, pero o seu mestre fíxolle cambiar de opinión dicíndolle que tiña os beizos perfectos para o bombardino. El creuno e ese engano derivou en que este betanceiro de 22 anos gañase hai uns días un premio internacional de bombardino, celebrado en París.

“Había xente de moitas nacionalidades e estou moi contento”, resume Vázquez Calatayud, o seu paso polo certame onde tivo que competir contra outros 19 intérpretes chegados de Xapón, Holanda, Alemaña, tamén Francia e España.

“Empecei na escola de música de Betanzos, os meus pais son arquitectos, pero sempre me levaron a cousas de música porque notaron que me gustaba. Eu elixín a trompeta, o que pasa é que facía falta un bombardino na banda e o profesor inventou unha mentira de que tiña os beizos perfectos para tocar este instrumento. Deume un bombardino e empecei. Ao principio aínda intentei coller a trompeta, pero este profesor seguiu dicíndome que non, que eu tiña que tocar o bombardino, que me ía perfecto, seguiu coa mentira ata que non había volta atrás”, lembra Vázquez Calatayud, que actualmente estuda un máster en Lucerna, en Suíza, de interpretación do bombardino.

“Estudo isto porque me gustaría vivir do que fago co meu instrumento e, sobre todo da música”, di con determinación, Vázquez Calatayud, que explica que é a primeira persoa da súa familia que se dedica á música. Para este concurso asegura que se preparou o mellor posible, xa que competía no categoría de máis nivel. Para a proba, tivo que preparar cinco pezas, xa que había unha fase inicial, unha semifinal e unha final. “Tiñamos que interpretar un repertorio obrigatorio de cinco obras: dúas na primeira rolda, dúas na segunda, e a última na final que era unha obra composta expresamente para esta parte do concurso”, comenta Vázquez Calatayud. O premio, ademais dunha dotación económica conta coa interpretación de tres concertos. Dous serán en festivais de música, este verán e a finais de ano. Xa en 2023, este betanceiro será o encargado de facer a estrea oficial da peza cunha banda.

Vázquez Calatayud fixo a aposta de marchar a Lucerna para estudar co profesor Thomas Rüedi. “Eu creo que todos os músicos somos un pouco así”, di, ao explicar a súa decisión de deixar Galicia para seguir mellorando na interpretación do seu instrumento.

“O bombardino non é un instrumento que teña moita presenza nas orquestras sinfónicas, non adoita haber prazas para bombardinos porque son moi poucas as obras nas que se precisa, así que, o normal é que te chamen para os concertos nos que te precisan expresamente. Nunca estiven na Orquestra Xove da Sinfónica de Galicia, pero estiven estudando en Mallorca e chamáronme un par de veces da Orquestra Sinfónica das Illas Baleares para colaborar con eles”, relata.

Sobre por que o xurado o elixiu a el fronte aos outros candidatos, asegura que os encargados de avaliar os candidatos tiveron en conta “moitos factores” e que non houbo un só que fixese inclinar a balanza cara ao seu lado.

“Había seis compoñentes do xurado, músicos moi recoñecidos en Francia. Tiveron en conta moitas cousas, a técnica, a musicalidade... Ao final, gaña quen eles consideren que é o máis completo. A verdade é que nunca esperas gañar porque son concursos de alto nivel, no que non sabes quen se vai presentar. Eu traballei todo o que puiden para chegar no meu máximo nivel. Caeu deste lado, pero podería caer doutro porque había xente moi moi moi moi boa”, explica este betanceiro de 22 anos.