Tecnología, convivencia y adicciones, claves para educar. Este es el título del taller con familias que organizan el Concello de Arteixo, la Xunta y el Centro de Formación y Recursos de A Coruña. La cita será hoy en el centro tecnológico del polígono de Sabón a las 18.00 horas. La actividad contará con la ponencia del profesor de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), Antonio Rial Boubeta, que explica que su objetivo es “reflexionar colectivamente” sobre que existe un problema, pero “con espíritu constructivo para avanzar”. Entre otros temas, se abordarán los problemas derivados del uso de las redes sociales, móviles, ordenadores y tabletas.

Recientemente se dieron a conocer los resultados de un estudio impulsado por Unicef en el que se revela que uno de cada cuatro adolescentes gallegos hace un uso “problemático” de internet.

¿Cómo influye la tecnología en las relaciones familiares?

Una de las conclusiones que se derivan de ese estudio de Unicef es que el principal problema de convivencia familiar en los hogares en los que hay adolescentes es el uso de la tecnología. ¿Qué pasa con el móvil, las redes sociales, Whatsapp, videojuegos, consola, tableta, etc? En uno de cada cuatro hogares en España hay conflictos, entre comillas, un follón como mínimo por semana con relación a este tema. ¿Cuál es el impacto que tiene la tecnología? Pues uno de ellos es la convivencia familiar. Entonces, no solamente eso, tiene más impactos. ¿En qué convivencia? En la convivencia escolar. Hay una cosa que se llama acoso escolar, ciberacoso. Un mal uso de la tecnología deriva en un problema de convivencia escolar. Es muy fácil acosar a través de internet, las redes sociales, los videojuegos online. Es una práctica cada vez más extendida. Si la sociedad no tiene conciencia, si los chavales muchas veces no son conscientes de que de alguna manera están haciendo daño a otros a partir de lo que dicen, con burlas, amenazas, etc.

¿Cómo abordar estas situaciones?

Quiero transmitir la idea a los asistentes de que tenemos un problema. Eso no es ser alarmista, es transmitir un enfoque de responsabilidad. Hay un problema con la tecnología. Si hablamos de un centro de 200 o 300 alumnos, pueden venir 15 o 20 padres, 30 a lo sumo, más cuatro o cinco profesores. Va a venir un 10% de los padres. Los que vienen están relativamente preocupados y uno de los objetivos es que tomen conciencia de que esto es prioritario porque esto está suponiendo un problema. Hay estudios a nivel internacional, pero ya hay a nivel nacional. ¿Qué impacto tiene? A nivel de convivencia familiar, a nivel de convivencia escolar, ¿qué más? A nivel de seguridad. Hay una serie de conductas online que implican un riesgo. Por ejemplo, contactar con desconocidos. Dos de cada tres chavales aceptan a desconocidos en redes sociales. Una de cada cinco llegó a quedar. Eso es una brutalidad. Uno de cada diez reconoce haber recibido una propuesta de tipo sexual en internet por parte de un adulto. Responden uno de cada diez. Estamos hablando de Enseñanza Secundaria Obligatoria.

¿Podemos hablar de un problema de salud pública?

Es un problema importantísimo de salud pública porque estos chavales a muy corto plazo van a estar demandando una atención sanitaria de salud mental, con lo cual el sistema se puede colapsar porque no está preparado. ¿Entonces a dónde voy yo con mi hijo? ¿A dónde lo llevo? ¿A un psicólogo privado? Es un problema desde el punto de vista social para el sistema de salud. Cada vez hay más chavales de enganche a internet, redes sociales, a los videojuegos y al juego, el problema de la ludopatía. Es un problema de salud la Sociedad Española de Pediatría, lo dice la OMS (Organización Mundial de la Salud). Después hay otra implicación más, es curioso, el hecho de estar enganchado a la tecnología implica lo qué haces y lo qué dejas de hacer. En España la tasa de lectores, la tasa de adolescentes que dedica parte de su tiempo libre a leer es casi un 20% menos que los chavales que están menos enganchados a la tecnología. Lo primero que quiero transmitir, sin demonizar, por favor, que seamos conscientes. Nos tiene que preocupar. ¿Qué podemos hacer? Hay una parte que tiene que ver con las familias. Los padres podemos hacer algo más. Por ejemplo, nosotros preguntamos: ¿Tú duermes con el móvil en la mesilla de noche y te conectas por la noche? Hay un 60% que duerme con el móvil en la mesilla y hay un 20% que dice que está conectado a las tantas. ¿Qué pasa con esos chavales? Las tasas de riesgo se triplican y las tasas de uso problemático de internet se triplican. Y todas las posibles adicciones se triplican. Los padres tenemos que preocuparnos de poner normas y límites y tratar de conseguir que lo que se llama una buena higiene digital. ¿Y tus padres después de cenar también andan con el Whatsapp? A diario y casi todos los días.

¿Y las administraciones?

Las instituciones un poquito más podemos hacer. Por ejemplo, legislar. Es muy fácil para un menor apostar dinero online. Hay que darle una vuelta. No podemos permitir la publicidad de referentes culturales y deportivos incitando a los chavales a hacer apuestas. Desde el 31 de agosto de 2021 hay una nueva ley, la Ley Garzón, que dice que no se puede. Estábamos consiguiendo que hacer deporte en vez de ser un factor de protección, fuese un factor de riesgo porque están más expuestos. Hay que proteger a los menores. El 60% de los chavales españoles que juegan a videojuegos, juegan a videojuegos que no están recomendados para su edad, es decir, Pegi18 (mecanismo de autorregulación diseñado por la industria para dotar a sus productos de información orientativa sobre la edad adecuada para su consumo).

¿Y cómo se llega a la gente que no asiste a este tipo de charlas y que inicialmente no muestran preocupación?

Pasta. ¿Pasta para qué? Para acabar con muchas prácticas relacionadas con el tabaquismo hubo que meter mucha pasta en anuncios y campañas. Si esto es un problema de salud pública, este problema de salud pública afecta mucho más a los menores que otras cosas como el alcohol o el cannabis, con lo cual hay que invertir. Desde la Administración pública no se le está dando importancia. Hay que hacer campañas de sensibilización para llegar a muchísimos padres que no se enteran. Los centros educativos lo están haciendo bien, pero hay que seguir. Hay que ir a las tutorías.

Si una familia es consciente que su hijo tiene síntomas de adicción, ¿qué debería hacer?

¿Cómo puedo saber si mi hijo o hija puede estar enganchado? La palabra claves es cambio. ¿Está enganchado a los videojuegos? ¿Tiene cambios de humor? Puede estar con una moto o puede estar apático. Si tú le cortas, hay cambios, a veces agresividad. Hay cambios en sus hábitos o en sus amistades. Una parte importante de chavales que juegan a videojuegos meten dinero, no solo para descargarlo, sino para micropagos.