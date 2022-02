El Concello de Oleiros anunció hace dos días de que el Ministerio de Transportes y Movilidad tiene intención de iniciar el próximo lunes día 21 las obras de mayor calado en el cruce de Sol y Mar en la AC-12 en Perillo, es decir, la excavación para construir los muros pantalla, una actuación que obligará a cerrar los accesos a los garajes de varios edificios de esta zona. Ayer varios residentes en el entorno de Agramar consultados desconocían totalmente que les iban a cerrar la entrada a sus garajes.

“El problema no es que no pueda acceder al garaje, es que no puedo entrar en mi casa. Y no voy a coger un taxi cuatro veces desde Perillo a A Coruña donde está el colegio de mi hijo y a Sada donde trabajo. Tienen que indemnizarnos. En esta zona no existe ningún garaje alternativo siquiera para alquilar”, explicaba ayer una vecina de un segundo piso en el bloque ocho de Residencial Agramar. Los que viven en este voluminoso edificio con varios portales tienen la entrada a sus garajes por la rúa Marisqueira, la paralela a la plaza de Agramar.

En esta zona viven en su mayoría familias que trabajan en A Coruña y en segundo lugar en concellos de la comarca y cruzan todos los días el puente de A Pasaxe. “Aquí además hay muchos negocios en los bajos, estudios de arquitectura, diseño, y todos los empleados aparcan en la calle, por lo que tampoco podemos dejar nuestro coche fuera. Y aunque pudiésemos, si cierran la entrada, ¿por dónde entramos para dejarlo? No entiendo por qué no nos avisaron de que van a hacer esto”, señalaba ayer una pareja del bloque seis de la plaza de Agramar.

Estos vecinos ya saben lo que es quedarse sin acceso. Les ocurrió un día, cuando los obreros tuvieron que realizar una excavación a la altura de la plaza. “Sin avisar cerraron la entrada. Y menos mal que un vecino llamó a la policía”, añade la residente en el bloque ocho, que además considera absurdo y un despilfarro construir esta obra de diez millones de euros, el túnel y la glorieta.

No hacer el túnel

“Solo con eliminar el cruce de Sol y Mar se acabaron todos los problemas. Desde que no está no hay accidentes y yo tardo en llegar a A Coruña cuatro minutos cuando antes tardaba quince por todos los que esperaban para girar en el cruce. Que los políticos gasten en poner un buen sistema de transporte público, o a lo mejor eso no les interesa y sí dar dinero a algunas empresas”, agrega esta residente.

Algunos vecinos recuerdan que el alcalde les informó en su día sobre estas obras, en un encuentro con residentes en A Fábrica, pero “solo hablaba él” y apenas les dejó intervenir a ellos por lo que critican que ahora el regidor, Ángel García Seoane, quiera salir en su defensa reclamando al ministerio que se reúna con ellos para buscar una alternativa de estacionamiento.

Seoane solicitó una reunión “urgente” con responsables del ministerio y la empresa que ejecuta las obras, pero aún no la tuvo y la fecha prevista para el cierre de accesos a los garajes es ya el próximo lunes. El alcalde planteó como alternativas una nave cercana que está por ahora desocupada o el estacionamiento en una finca cercana, e incluso que el ministerio les pagase “el alquiler de otros garajes”. El Gobierno central aún no se ha manifestado sobre estas posibles soluciones.