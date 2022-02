Arteixo estrenó en el verano de 2018 un sistema de basura con cinco fracciones, frente al modelo anterior de cuatro del Consorcio As Mariñas. Poco a poco, los vecinos se han acostumbrado a estos colectores. ¿Pero cómo es el reciclaje que se realiza actualmente? Los datos recopilados por el Concello revelan que los residentes del municipio separaron dos de cada diez kilogramos de basura que generaron durante todo el año 2021, dicho de otro modo, ocho de cada diez no van a la recogida selectiva. Los operarios del servicio municipal recogieron 13.999.951 kilogramos durante el pasado año.

El sistema de residuos actual se compone de cinco contenedores: envases ligeros, papel y cartón, vidrio, orgánico y resto. Los cuatro primeros componen la recogida selectiva y en el último se tiran los residuos que no se pueden reciclar. De los cinco, los restos orgánicos son los que más separan los arteixanos, que depositaron de media 33 kilogramos. En concreto, se recogieron casi 1.100 toneladas durante 2021, lo que supuso el 7,80% del total.

La segunda fracción que más cantidad reúne es la del vidrio, ya que el Concello recogió 603.066 kilogramos durante todo el año, es decir, una media de 18,33 kilogramos por habitante. Supone un 4,30% del total de basura depositada. En cuanto al papel y el cartón, los camiones retiraron 677.505 kilos, según los datos facilitados por el Ayuntamiento. Esto supone que cada residente separó 20,59 kilogramos de media. Supone el 4,90% del total. De los 677.505, 540.535 se recogieron mediante contenedores y 136.970 mediante el servicio de puerta a puerta, en el que un operario municipal acude a los comercios a retirar esta fracción.

La principal novedad que trajo el nuevo sistema de basuras en 2018 fue la instalación del contenedor de envases ligeros. Los datos del Concello muestran que los vecinos reciclan 10,53 kilogramos de media por habitante. En total se recogieron 346.660 kilogramos, es decir, el 2,50% del total de basura.

El Gobierno local se muestra satisfecho con los datos registrados durante 2021 en todas las fracciones, salvo en la del orgánico, ya que a diferencia del resto, esta es más susceptible de contaminarse con residuos que no deben ir en este colector. Esto provoca que se pueda recoger una cantidad considerable, pero la calidad no tiene que ser necesariamente buena. Ante esta situación, el Concello explica que estudia sistemas para lograr una mayor pureza de estos residuos. Una de las posibilidades es implantar, como ha hecho recientemente el Consorcio As Mariñas en varios concellos, la implantación de contenedores que solo se puedan abrir mediante una tarjeta que se entregaría a los vecinos.

Arteixo trata su basura en la planta de Sogama, que está situada en el concello de Cerceda. La Xunta, encargada de la gestión de esta instalación, anunció a finales del pasado año que reducirá el canon a los 295 concellos adscritos a su sistema de gestión y lo hará, de forma genérica, en un 5% sobre el precio de 2021, que bajará desde los 69,48 euros por tonelada hasta los 66,00 euros por tonelada. El Ejecutivo local explica que repercutirá este descenso en el precio en el recibo que abonan los vecinos, que es de 93,4 euros en la actualidad.

Otra novedad que trajo el sistema de basura tras su implantación en 2018 es que el vaciado de los contenedores se realiza por la parte de abajo y no por arriba, como se producía con los del Consorcio.