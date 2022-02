“A compartimentación tradicional dos coñecemento fai que os rapaces pensen que a matemática non ten que ver coa lingua ou a bioloxía ou a educación física, cando o coñecemento é todo un. Simplemente se compartimenta para facelo máis accesible. Pero é todo un”, defende o profesor de Educación Física Xabier Villarrenaga, coordinador do proxecto Clave de Bóveda, que comenza a desenvolverse no instituto Blanco Amor de Culleredo. A iniciativa, con miras a extenderse por Europa tras das aves migratorias da ría do Burgo, comeza a nivel local por un plan de aprendizaxe interdisciplinar, no se que aborden distintas materias de xeito que se relacionen entre sí a través da historia, a vexetación ou a fauna do municipio, que se pretende dar a coñecer entre os seus veciños máis novos, que “moitas veces miran máis á metrópole, á Coruña”. “Queremos empregar o concello como libro de texto”, sinala Villarrenaga.

O proxecto formúlase entres fases. A primeira, na que os rapaces se acaban de embarcar, é unha etapa formativa previa, que consiste na búsqueda de información das materias pertinentes. A segunda, céntrase en buscar información in situ, o que se realizará nun roteiro pola ría do Burgo previsto para o próximo 17 de marzo, no que se abordarán temás ocmo a importancia histórica da ubicación do núcleo de poboación do Burgo. A última parte centrarase na análise de resultados e comparación coa información previa para extraer conclusións.

A iniciativa conta por agora coa implicación dos departamentos de Bioloxía e Xeoloxía, Educación Física, Xeografía e Historia, Francés, Expresión Plástica e Visual, Inglés e Galego. Arrincárona os docentes Xabier Villarrenaga, Flor Blanco, David Quilón, Marta Sanjuán, Sol Iglesias, Julia Ferreira, Isabel Aller e Anaís López, que prevén a súa continuación co salto a Europa. En concreto, a través dos recorridos das aves migratorias que se atopan na ría do Burgo.

“Algunhas diríxense a Turquía, outras a Estonia ou Finlandia... Estudaremos, por exemplo, en qué situación se atopaba aquí una ave na Idade de Bronce e qué ía vendo polo camiño no seu voo cara Finlandia”, comenta o coordinador do proxecto. Revisar a invasión francesa, a historia de Sir John Moore, as invasións normandas, as linguas que se falaban no percorrido ou as especies vexetais e animais da zona do Xardín Botánico, sen descuidar a educación física, serán algúns dos aspectos que tratará a iniciativa.

A idea de internacionalización do equipo do Blanco Amor consiste en buscar institutos dos roteiros das aves que paran na ría do Burgo para propoñerlles colaborar no proxecto. Con esa fin, os profesores publicaron o plan na plataforma eTwinning, na que os docentes dos países europeos poden comunicarse e colaborar no desenvolvemento de proxectos. Está cofinanciada polo programa europeo Erasmus+. “Entrando neste programa, os alumnos do instituto Blanco Amor poderán interactuar e mesmo colaborar con alumnos de diferentes institutos europeos”, defenden os creadores.