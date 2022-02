El Ayuntamiento de Arteixo llevará al pleno de este jueves una modificación de la ordenanza fiscal relativa a las plusvalías para adaptarse a la nueva legislación después de que el Tribunal Constitucional las anulase por “excesivas”. Este cambio que realizará el Concello tendrá dos aspectos muy importantes para todos los que vendan inmuebles o reciban donaciones. El primero será que entre las dos posibilidades que ofrece la nueva legislación ahora para calcular el impuesto de la plusvalía, el Ejecutivo local ha anunciado que aplicará la fórmula que es más ventajosa para el que tiene que pagar dicho impuesto.

El Concello ya cuenta conque tendrá un descenso en los ingresos por el cobro de la plusvalía con esta modificación, que se sumará al hecho de que ya bonifica al 95% el impuesto de plusvalía en el caso de mortis causa en todo el caudal hereditario en el caso de propiedades inmobiliarias que se hereden debido a la muerte de un familiar.

La plusvalía es el impuesto que abona un vendedor de un inmueble, o el heredero de un bien, por el incremento del valor con el paso del tiempo.

Con la anterior legislación en los concellos se cobraba la plusvalía aunque muchas veces el vendedor no vendía por más dinero del que había comprado, no había obtenido beneficio, una de las razones por las que la justicia anuló esta fórmula de cálculo del impuesto.

En este aspecto el Concello de Arteixo realizará otra modificación de la ordenanza: ya no cobraba cuando el transmisor no tenía beneficio, cuando no vendía por más dinero del que había adquirido, pero hasta ahora tenía que solicitar expresamente que no se la cobrase el Ayuntamiento. A partir de ahora, con este cambio anunciado por el Concello, se podrá acoger a la figura específica de la ordenanza denominada “sujeto no adscrito a la plusvalía” de forma automática en la declaración de la transmisión del inmueble.

El Ejecutivo local asegura que Arteixo es el único municipio del área metropolitana donde se bonifica todo el caudal hereditario porque en el resto de concellos solo se aplica a la vivienda habitual que se hereda. El Concello el año pasado bonificó cerca de 800.000 euros a los vecinos y vecinas por este concepto.

El alcalde, Carlos Calvelo, señaló que esta medida tiene como finalidad “que los impuestos procedentes de la industria sirvan para aligerar las cargas impositivas de los vecinos”.