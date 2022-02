O Concello de Cerceda lembrará a figura de Rosalía de Castro cunha lectura colectiva e unha representación teatral que terán lugar hoxe, precisamente Día de Rosalía, no lugar do Campo da Feira. O Gobierno local invita a todos os veciños e veciñas a participar. Cerceda ademáis organiza para este sábado día 26 no auditorio municipal a representación da obra Tecín soia a miña tea de Lisístrata. Será ás 18.00 horas. Trátase dunha dramatización dalgúns dos seus poemas máis coñecidos.