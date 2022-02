A Asociación de Veciños San Antón de Dexo vai realizar este sábado día 26 unha sementeira ao xeito tradicional de trigo do país. Unha parte dos terreos xa foron plantados de forma mecánica estes días e quedou unha pequena parcela para que as persoas interesadas poidan inscribirse e rememorar como se facía este traballo. A cita é as 16.30 horas con saída dende a Casa do Pobo de Dexo.

Esta entidade veciñal de Dexo está a recuperar a historia e tradicións e tamén lembrar a tradición da Festa da Malla que festexaban ata finais dos anos noventa nesta parroquia. O obxectivo con esta plantación tamén é o de fomentar a biodiversidade porque queren recuperar aves da zona, que se alimentarán con este trigo. Esta actividade é considerada como un encontro interxeracional, coa participación de nenos e maiores, e coa colaboración do Concello, o Centro de Investigación Agraria Mabegondo, a entidade ecoloxista SEO/Birdlife e Ecoembes.