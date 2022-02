El instructor del expediente disciplinario a un funcionario del Concello de Culleredo, ahora jubilado, achaca al “alto volumen de trabajo” la tardanza en la tramitación —unos cuatro años, periodo en el cual el empleado se jubiló y prescribieron tres de las cuatro faltas—. El responsable de la instrucción informa de que el último documento que se debía incorporar quedó en el sistema informático “en redacción”, no incluido, y figura como última fecha de cambio realizado en el documento en agosto de 2018. Argumenta, además, que fue “consciente” de que no se habían concluido las actuaciones cuando “el servicio de personal y organización del Concello” le consultaron por el estado de tramitación del expediente, abierto por denuncia de un particular.

El BNG solicitó ayer en pleno incoar un expediente informativo para esclarecer las causas de la demora, a lo que la concejala de Personal, Marta Figueroa, respondió que el portavoz nacionalista, Tono Chouciño, mentía “no deliberadamente, sino por falta de información”, puesto que ya existía un informe al respecto que se había incorporado al expediente. Chouciño aclaró que había consultado el expediente completo, pero antes de incluirse el informe. El Gobierno local votó en contra de la petición, BNG y Alternativa dos Veciños votaron a favor y el PP se abstuvo. La Corporación aprobó cambios en el Plan para el Clima y la Energía Sostenibles y las bases para una lista de sustitución de profesor de saxofón.