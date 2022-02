El Concello de Culleredo dio ayer la bienvenida al Entroido con trucos de magia y títeres para todos los públicos. En la entrada del Edificio de Servicios Múltiples, los asistentes pudieron disfrutar del ganador de premios como el Michigan Magic Day, el Close Up Contest IBM Rising de St. Louis o el TAO M Texas en USA, Dani García, Gadalka, en una cabina como las de los videntes y autómatas de las ferias antiguas. Además, se representó la obra de títeres As xeneralas do Ulla.